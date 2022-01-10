Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
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Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı

Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Diyarbakır'da, yanlış yola giren sürücü trafiği bir birine kattı, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, yanlış yola giren sürücü trafiği bir birine kattı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yanlış yola giren Renault marka otomobil sürücüsü, Ford marka otomobili sıkıştırdı. Çarpmamak için direksiyonu kıran Ford sürücüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Trafiği birbirine katan sürücü ise arkadan çarparak zincirleme kazaya sebep verdiği öne sürüldü. Kazada 3 araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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