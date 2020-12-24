Son dakika! Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
24.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yıltaş idaresindeki 12 AV 669 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır Silvan kara yolu Bağpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ve 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan