Son dakika! Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı
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Son dakika! Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı Lice'de düzenlenen operasyonlarda 235 kilo esrar, 23 kilo skunk ve 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Operasyonlarda ayrıca likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı...

02.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:34

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı

Lice'de düzenlenen operasyonlarda 235 kilo esrar, 23 kilo skunk ve 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Operasyonlarda ayrıca likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 235 kilo esrar, 23 kilo skunk maddesi ve 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi ile likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyon esnasında arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk maddesi ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bitkisi, likit esrar yapımında kullanılan 864 adet çakmak gazı, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu 1 adet su motoru, 5 adet silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan 1 adet elek ve 300 metre bakır tel ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir" denildi.

Son 6 ayın tek operasyonda yakalanan en büyük miktarı ele geçirildi

Lice'de ele geçirilen kenevir bitkisinin 2020'nin ilk 6 ay içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu kaydedilen açıklamada, "Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe, son 6 ayın en yüksek miktarı yakalandı

Kaynak: İHA

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