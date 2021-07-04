Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı Diyarbakır'da terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 22 Haziran 2021 tarihinde, ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 17 Haziran 2021 tarihinde birinci dalgası icra edilen operasyonda ise 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti. Toplamda 106 kişiden 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Terörün finansmanı olan 98 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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