Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
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