Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı