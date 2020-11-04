Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
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Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

04.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:28

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 147 eser ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 147 eser ele geçirildi. Tarihi eserleri 750 bin liraya satmak isterken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Mardin'in Artuklu ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 750 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler, Çınar-Bismil karayolu üzerinde bulunan Karagöz Cami önünde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 adet gümüş küpe, 10 adet altın küpe ve 135 adet gümüş sikke olmak üzere toplam 147 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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