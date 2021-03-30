Son Dakika | Diyarbakır'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak
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Son Dakika | Diyarbakır'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Diyarbakır'da sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapalı olacak

Son dakika haber: Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının, 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararının, 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda daha önce sinema salonlarının 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen aşamada, salgında mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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