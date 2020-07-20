Son dakika! DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI
Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
20.07.2020 09:16 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:23
DİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA