Son dakika... Diyarbakır'da silahla öldürülen kadının kardeşi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Diyarbakır'da silahla öldürülen kadının kardeşi tutuklandı

17.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:00
Son dakika... Diyarbakır'da silahla öldürülen kadının kardeşi tutuklandı

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şaylemez'in 15 Şubat'ta Lise 4. Sokak'ta yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şaylemez'in kardeşi Abdulah Şaylemez'in, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Prens Harry Oğuzhan Koç
Spor Deniz Türüç Metin Oktay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Diyarbakır'da silahla öldürülen kadının kardeşi tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:01:33. #1.15#
title