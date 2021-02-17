Son dakika... Diyarbakır'da silahla öldürülen kadının kardeşi tutuklandı
17.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:00
Son dakika haberi... Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şaylemez'in 15 Şubat'ta Lise 4. Sokak'ta yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şaylemez'in kardeşi Abdulah Şaylemez'in, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan