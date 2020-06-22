Son dakika... Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi
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Son dakika... Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

22.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:07

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi kırsal Bağlan ve Kabakaya Mahalleleri kırsalında icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' tamamlandı.

ÜLKE GENELİNDE SON 4 YILDA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Operasyonda önceden tespiti yapılan, 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 6 su motoru ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi. Ayrıca Bağlan Mahallesi'nde temas araması sırasında, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkisinin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Son dakika... Diyarbakır'da rekor uyuşturucu: 7 milyon kök Hint keneviri, 1.6 ton esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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