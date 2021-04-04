Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da bir binada elektrik panosundan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi.

Diyarbakır'da bir binada elektrik panosundan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi. Yan binada oturan Resul Kamçı, komşularının kapısını tek tek çalıp uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik panosundan çıkan yangın, çatı katını sardı. Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan binada bulunan Resul Kamçı, dumanları görmesi üzerine komşularının binasına giderek evlerin kapısını tek tek çalıp durumu bildirerek evden çıkmalarını sağladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Apartmanda bulunan vatandaşları uyandıran Resul Kamçı, sabah kahvaltı yaparken yanık kokusunu hissettiğini söyledi. Kamçı, "Eşim, bana, 'Belki bizim evde bir şeyler vardır' dedi. Ben de sağa sola baktım. Bir şey yoktu, kablolara, elektrik tesisatlarına baktım bir şey yoktu. Sonra karşı binamıza bakınca dumanların yükseldiğini gördüm. Bir telaşla, aceleyle aşağı indim. Binaya girip tek tek kapıları çaldık. Bina sakinlerinin hepsini uyardık. Herkes aşağı indi. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti" dedi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı
Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Burak Deniz Burcu Biricik
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Diyarbakır'da korkutan yangın: Gökyüzü siyaha büründü, komşularını kapılarını çalarak kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:13:22. #1.16#
title