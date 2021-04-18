Son dakika haber | Diyarbakır'da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor
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Son dakika haber | Diyarbakır'da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm yurtta uygulanacak olan 58 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır'da en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, polis denetimleri devam etti.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca tüm yurtta uygulanacak olan 58 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Diyarbakır'da en işlek cadde ve sokaklar boş kalırken, polis denetimleri devam etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cuma akşam saat 19.00'da başladı. 58 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başlarken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı Diyarbakır'da denetimlerin kent genelinde aralıksız devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haber | Diyarbakır'da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor
Son dakika haber | Diyarbakır'da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor
Son dakika haber | Diyarbakır'da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor
Son dakika haber | Diyarbakır'da kısıtlamada polis denetimi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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