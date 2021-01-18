Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk
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Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk

18.01.2021 14:08 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:18
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk

Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunlukDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda insan kalabalığı oluştu. Alışveriş mekanlarının olduğu bölgelerde oluşan yoğunlukta sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri de yoğunluğun yaşandığı yerlerde, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunarak, denetimlerini sürdürdü. 

Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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