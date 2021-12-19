Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu - Haberler
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Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu

Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadının cesedi bulundu
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da bir hafta önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Diyarbakır'da bir hafta önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde trafo direğinin yanında bir kadının hareketsiz yattığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmada cesedin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunulan 2 çocuk annesi Şerifa Çiçek'e ait olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eşi'nin Şerifa Çiçek için 12 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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