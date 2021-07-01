Son Dakika | Diyarbakır'da kavga sırasında silahla yaralanan kişi öldü
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Son Dakika | Diyarbakır'da kavga sırasında silahla yaralanan kişi öldü

Son Dakika | Diyarbakır'da kavga sırasında silahla yaralanan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan İ.K. ve E.Y'nin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.K, silahla E.Y'yi başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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