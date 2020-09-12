Son dakika... Diyarbakır'da kamu kurumlarında mesai saatinde düzenleme
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Son dakika... Diyarbakır'da kamu kurumlarında mesai saatinde düzenleme

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurumlarında 15 Eylül'den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine, iki grup halinde çalışılması kararlaştırıldı.

Son dakika... Diyarbakır'da kamu kurumlarında mesai saatinde düzenleme
12.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:06

DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurumlarında 15 Eylül'den itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine, iki grup halinde çalışılması kararlaştırıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiği bildirildi.Açıklamada, "İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde, hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 08.00-16.00 ve 09.00-17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırılırken, yapılan bu değişiklikle 'Kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedefleniyor" denildi.


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Kaynak: DHA

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