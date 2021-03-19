Son Dakika | Diyarbakır'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı
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Son Dakika | Diyarbakır'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı

19.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:16
Son Dakika | Diyarbakır'da jandarmanın devriye sırasında bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında yaralı buldukları atmacayı tedavi ettirmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında yaralı buldukları atmacayı tedavi ettirmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler, Karabaş Mahallesi'nde devriye sırasında arazide bir yaralı atmacanın olduğunu gördü.

Yaralı atmacayı İlçe Jandarma Komutanlığına getiren ekipler tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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