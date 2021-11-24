Son dakika... Diyarbakır'da jandarma, öğretmenleri unutmadı
Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da jandarma ekipleri, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla rütbeli personelin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, merkez Bağlar ilçesinin kırsal Oğlaklı Mahallesine bağlı Mezrikli mezrasında bulunan Mezrikli İlkokulunda görev yapan öğretmenler ziyaret edildi, onlara çeşitli hediyeler ve çiçek verildi.
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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri