Son dakika... Diyarbakır'da jandarma, öğretmenleri unutmadı - Haberler
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Son dakika... Diyarbakır'da jandarma, öğretmenleri unutmadı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Son dakika... Diyarbakır'da jandarma, öğretmenleri unutmadı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da jandarma ekipleri, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarma ekipleri, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla rütbeli personelin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, merkez Bağlar ilçesinin kırsal Oğlaklı Mahallesine bağlı Mezrikli mezrasında bulunan Mezrikli İlkokulunda görev yapan öğretmenler ziyaret edildi, onlara çeşitli hediyeler ve çiçek verildi.

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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