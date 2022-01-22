Son Dakika | Diyarbakır'da jandarma öğrencilerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Diyarbakır'da jandarma öğrencilerle buluştu

Son Dakika | Diyarbakır'da jandarma öğrencilerle buluştu
AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 Ocak'ta Alangör Mahallesindeki Alangör İlkokulu ziyaret edildi.

Ziyarette, jandarmayı tanıtma ve öğrencilerin kolluk kuvvetleri ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla öğrencilerle oyunlar oynandı, "TİM Jandarma" adlı çizgi film izlendi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Yenişehir, Jandarma, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title