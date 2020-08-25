Son dakika... Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Lice ilçesi kırsalında meydana geldi. Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan isimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede, 3 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralı 2 kişiye ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, güvenlik güçleri hem hastanenin çevresinde hem de kırsal Güçlü ile Serin mahallelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

KAVGA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ

Akşam saatlerinde Lice ilçesi Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın nedenin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

ÖLENLER ARASINDA MAHALLE MUHTARI VE İZİNE GELEN ASKER VAR

Kavgada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Silahlı kavgada ölenlerin, askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) olduğu tespit edildi. Y.B. ve A.A.'nın da yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin hem hastane çevresinde hem de kırsal Güçlü ve Serin mahallerinde aldığı önlemler devam ediyor.

Kaynak: DHA