Son dakika! Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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Son dakika! Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre KAVGA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞAkşam saatlerinde Lice ilçesi Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın nedenin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

Son dakika! Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı (2)
25.08.2020 21:44 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:49

KAVGA ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ

Akşam saatlerinde Lice ilçesi Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavganın nedenin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

ÖLENLER ARASINDA MAHALLE MUHTARI VE İZİNE GELEN ASKER VAR

Kavgada ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Silahlı kavgada ölenlerin, askerden izne gelen Barış Piyala (21), Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk (34) ve Sabedin Canbuldu (51) olduğu tespit edildi. Y.B. ve A.A.'nın da yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin hem hastane çevresinde hem de kırsal Güçlü ve Serin mahallerinde aldığı önlemler devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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