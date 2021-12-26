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Son Dakika | Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı

Son Dakika | Diyarbakır'da HDP kongresinde 16 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

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DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

HDP Gençlik Merkezi'nin, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın da katılımıyla Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen 3'üncü olağan kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi, kongre çıkışında gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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