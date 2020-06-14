Son Dakika | Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu liste'deymiş Son dakika güncel haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu liste'de yer alan, sözde 'Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu', 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu liste'de yer alan, sözde 'Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu', 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 olmuştur. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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ANKARA, -

Kaynak: DHA