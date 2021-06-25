DİYARBAKIR'DA ÇOCUKLAR, TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN SÜS HAVUZLARINDA SERİNLEDİ

DİYARBAKIR'da 36 dereceyi bulan hava sıcaklığında çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında serinledi.

DİYARBAKIR'da 36 dereceyi bulan hava sıcaklığında çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında serinledi.

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için soluğu gölgelik alanlarda ve parklarda aldı. Aileleriyle parklara gelen çocuklar, süs havuzlarında serinledi. Sur ilçesindeki kentin sembolleri arasında yer alan Anzele Parkı'nda çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzuna girdi.

Sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği beklendi. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade etti, güneş çarpmasına karşı da uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı