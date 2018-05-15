Diyarbakır'da Arazi Kavgası Çatışmaya Dönüştü: 5 Ölü, 2 Yaralı

GREYY:

benzini gazı kullandığın telefonu televizyonu vs dolarla veriyorlar TL ile değil, ve ona göre satıyorlar, onlar artınca herşey birtarafa nakliye navlun denen birşeyler var , bilmiyor olabilirsin normal, öğrenirsin diye yazdım. dolayısı ile herşey ve herkes bundan etkilenir etki-tepki. ayrıca saygısızlık etme efendi ol. .