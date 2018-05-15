Diyarbakır'da Arazi Kavgası Çatışmaya Dönüştü: 5 Ölü, 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi kavgası çatışmaya dönüştü. İlk belirlemelere 5 ölü ve 2 yaralı var.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE 2 AİLE BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçakale köyü Şeyhgür mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazı anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, çıkan tartışma sonrası birbirlerine silahlarla ateş açtı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR (81)
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bir kürt olarak uatnıyorum ne zamn zihniyetimz değişcek bir tavuk içib birbirmiz öldürüyoruz lanet lsu size de torağınızada cahhil heriflerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bırakın birbirlerini öldürsünlerr cahiller ne zaman akıllanacaksınız öldün işte araziyiöbür tarafamı götürecenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BEN TÜRKÜM PARAMDA TÜRK LİRASI DOLARLA İŞİM OLMAZ HERKESTE DOLARLA BAĞINI KOPARSIN BAKALIM O ZAMAN DOLAR NE OLUYOR VARSANIZ GELİN YOKSANIZ KESİN SESİNİZİCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırGREYY: benzini gazı kullandığın telefonu televizyonu vs dolarla veriyorlar TL ile değil, ve ona göre satıyorlar, onlar artınca herşey birtarafa nakliye navlun denen birşeyler var , bilmiyor olabilirsin normal, öğrenirsin diye yazdım. dolayısı ile herşey ve herkes bundan etkilenir etki-tepki. ayrıca saygısızlık etme efendi ol. .Yayından Kaldır
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Adam başına 2 metre çukur,ne eksik ne fazla....üstelik kıyamete kadar tapuluCevap Yaz 2 Yayından Kaldır