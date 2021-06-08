Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
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Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta Diyarbakır-Mardin kara yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 21 AAZ 225 plakalı araçtan kovalamaca sırasında siyah bez torba içerisinden bomba düzeneği attığı ve bu araca öncülük ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Suat A, İbrahim K. ve Mahfuz A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Suat A. ve İbrahim K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mahfuz A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, araçlarda yapılan aramalarda, birçok dijital malzeme, ruhsatsız silah, iki şarjör ve 35 fişek ele geçirilmişti.

Öte yandan yapılan incelemede, araç sürücüleri İbrahim K'nin 5, Suat A'nın da 7 kez terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığı tespit edilmişti.

Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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Son dakika: Diyarbakır'da araçtan bomba düzeneği atan 2 PKK'lı terörist tutuklandı - Haberler
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