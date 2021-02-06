Son Dakika | Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde, belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK