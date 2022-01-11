Son dakika... Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı

Son dakika... Diyarbakır'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 gözaltı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesinde dün adliye binası önünde daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title