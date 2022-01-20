Son dakika... Diyarbakır'da 2 hasta çocuk iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi - Haberler
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Son dakika... Diyarbakır'da 2 hasta çocuk iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi

Son dakika... Diyarbakır'da 2 hasta çocuk iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi
AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmayla yolu ulaşıma açılan kırsal mahalledeki hasta 2 kız çocuğu hastaneye ulaştırıldı.

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmayla yolu ulaşıma açılan kırsal mahalledeki hasta 2 kız çocuğu hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Hani ilçesine bağlı kırsal Kırım Mahallesi'nden gelen hasta ihbarını değerlendiren ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla mahalleye varan ekipler, rahatsızlanan 2 kız çocuğunu iş makinesiyle Hani Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Çocukların aileleri, belediyeye teşekkür etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde belirlenen noktalara kedi ve köpekler için mama bıraktı, sokaktan aldığı hasta bir köpeği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ettirdi.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Hani, kar, Güncel, Haber

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