Son dakika! Diyarbakır'da 1200 çocuk tiyatro ile buluşturuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1200 dezavantajlı çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçe ve mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için etkinliklerini sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında "Kasım'da Diyarbakır Bi Başkadır" sloganıyla düzenlediği kasım ayı etkinliklerinde 1200 çocuk tiyatro izleme fırsatı yakaladı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda düzenlenen tiyatro etkinliğinde kasım ayı boyunca her salı ve cumartesi günü çocuklar için "Sihirli Anahtar Müzikli Çocuk Oyunu" sahnelendi.

Oyunu izlemeye gelen çocuklara özel tasarım sihirli anahtar kalemi, hikaye kitapları ve defter hediye edildi.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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