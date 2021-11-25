Son Dakika | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta merkez Bağlar ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürüttüğü çalışmada, cinayet zanlısı E.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, 19 Kasım'da düzenledikleri operasyonla şüpheli E.A'yı yakaladı, adreste yapılan aramada zanlının olayda kullandığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Olay anı güvenlik kameralarında

Bu arada, kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin koştuğu, daha sonra iki grubun birbirine ateş ettiği ve olay yerinden kaçan çocuklar görülüyor.

Kavgaya ilişkin daha önce de V.A. ve A.A. tutuklanmıştı.

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AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

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