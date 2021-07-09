Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Diyarbakır annelerinin eylemini sürdürdüğü çadır Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çadıra girmesi Çadır çevresinde alınan güvenlik önlemleri Erdoğan'ın çadırdan çıkışı Erdoğan'ın...

Diyarbakır annelerinin eylemini sürdürdüğü çadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır annelerinin bulunduğu çadıra gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çadıra girmesi

Çadır çevresinde alınan güvenlik önlemleri

Erdoğan'ın çadırdan çıkışı

Erdoğan'ın bazı vatandaşlarla sohbet etmesi ve ardından otobüse binmesi DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Son dakika! DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
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