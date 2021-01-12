Son Dakika | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden işletmelere 1500'er lira destek

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle iş yerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek...

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle iş yerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek nakdi destek verileceğini, bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacağını bildirdi.

Karaloğlu, Valilik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak salgından olumsuz etkilenen esnafa katkı sağlayacaklarını söyledi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret Odasına kayıtlı 2 bin 761 işletmeye 1500'er lira ek nakdi destek verileceğini, bunun oda kayıtlarına göre ve defaten ödeneceğini dile getiren Karaloğlu, bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişinin evlerine de yardım kolilerinin ulaştırılacağını ifade etti.

Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2 bin 700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını belirten Karaloğlu, 17 ilçede de kart dağıtımının devam edeceğini bildirdi.

Karaloğlu, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini Diyarbakır'daki esnaftan yapmasıyla hem ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmış hem de esnafa destek sağlanmış olacağına işaret etti.

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 70 azaldı

Alınan son tedbirlerle Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısının yüzde 70 gerilediğini, Kovid-19 yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 29'lara düştüğünü dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Saat 21.00'den sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi-pazar günleri evdeyiz. Bazı esnafın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnafın faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bugün bu tedbirlerin doğru olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır'da tüm verilerde yüzde 70'e varan iyileşme var."

- Salgın sürecinde yaşanan gelişmeler

Karaloğlu, salgın sürecinde işsizliğin çözümü için iş dünyasıyla önemli çalışmalara imza atıklarını, bu kapsamda yıllarca kapalı kalan mermer ve maden ocaklarının açıldığını ifade etti.

Türk Telekom'un çağrı merkezinin kurulduğunu, 112 Çağrı Merkezinin açıldığını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizin sorunlarını çözdük, fabrika çarkları dönmeye başladı. Lojistik Merkezimiz plan aşamasından proje aşamasına geçti. Mezopotamya'nın Altın Üçgeni Turizm Projesi'ni başlattık. Yerli yabancı tur operatörleri şehrimize yönelik tur programları hazırlamaya başladı. Surlarımızı cazibe merkezi yapmak üzere restorasyonlarımız ilerliyor. Diyarbakır'daki 1150 kilometre yolu yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Devegeçidi Köprümüzü açtık. Çevre yolumuz şehrimizi kuşatacak şekilde ilerliyor. Millet bahçelerimiz hazırlanıyor. Mesleki eğitim seferberliğini başlattık."

Karaloğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası verilerine göre salgının yoğun hissedildiği geçen yıl 1028 iş yerinin kapandığını, 4 bin 556 iş yerinin açıldığını belirterek, kapananın 4 katı kadar iş yerinin hizmete başladığına dikkati çekti.

Diyarbakır Ticaret Odası verilerinde de aynı umut verici tabloyu gördüklerini ifade eden Karaloğlu, odaya kayıtlı 229 işletmenin kapandığını, 1994 yeni işletmenin hizmete başladığını, kapanan işletmelerin neredeyse 9 katı kadar işletme açıldığını bildirdi.

Toplantıya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya