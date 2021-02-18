Son dakika: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pil ve bataryaları geri dönüşüme kazandırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri toplam 40 kilogram atık pil ve bataryayı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Online sistemle eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi, sosyal duyarlılığı artırmak için doğaya zarar veren ödüllü atık pil ve batarya toplama kampanyası başlattı.

Öğrenciler, kampanya süresince ikamet ettikleri evlerinde kullandıkları ve çevreye gelişi güzel atılan toplam 40 kilogram atık pil ile bataryaları topladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2 aylık süre zarfında en fazla atık pil ve bataryayı toplayan öğrenciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Toplanan pil ile bataryalar daha sonra öğrencilerin katılımıyla geri dönüşüme kazandırılmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin