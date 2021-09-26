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Son Dakika | Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de uyuşturucu operasyonları

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son Dakika | Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de uyuşturucu operasyonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 647 kilogram esrar ile 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 647 kilogram esrar ile 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de son 5 günde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 1 ton 116 kilogram esrar, 520 kilogram skunk esrar, 11 kilogram kubar esrar ile 1473 kök kenevir ele geçirildiği kaydedildi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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