DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 647 kilogram esrar ile 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'de son 5 günde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 1 ton 116 kilogram esrar, 520 kilogram skunk esrar, 11 kilogram kubar esrar ile 1473 kök kenevir ele geçirildiği kaydedildi.