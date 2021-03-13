Son dakika: Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu
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Son dakika: Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu

13.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:40
Son dakika: Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye telefonu

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır anneleri, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Diyarbakır anneleri, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Bakan Soylu ile telefonda görüştü.

Soylu'ya taziye dileklerini ileten Diyarbakır anneleri ve babaları, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, "Bugün bizim için çok acı bir gün. Hepimiz annemizi kaybettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başı sağ olsun. Her ana böyle yiğit doğurmuyor." dedi.

Babalardan Celil Bektaş da Soylu'ya taziye dileklerini ileterek, "O da bizim annemizdi. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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