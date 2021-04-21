Son Dakika | Diyarbakır annelerinden çocukları dağa kaçırılan Muş'taki ailelere destek
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Son Dakika | Diyarbakır annelerinden çocukları dağa kaçırılan Muş'taki ailelere destek

Son Dakika | Diyarbakır annelerinden çocukları dağa kaçırılan Muş'taki ailelere destek
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 596. gününde devam ediyor.

Aileler, dağa kaçırılan çocukları için Muş'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerle görüntülü görüştü. Görüşmede, aileler, oturma eylemini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Annelerden Ayşegül Biçer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu illerinde çocukları dağa kaçırılan aileler olarak terör örgütü PKK'ya boyun eğmediklerini söyledi.

Evlatlarını istediklerini ve eylemlerinde sonuna kadar kararlı olduklarını ifade eden Biçer, "Hakkımız olan evlatlarımızı onlardan söke söke alacağız. Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve hatta Almanya'da birlik beraberlik içerisinde PKK ve HDP'yi bitirmeye karar verdik." dedi.

Muş'taki ailelere de destek verdiklerini dile getiren Biçer, salgından dolayı bu kente gidemediklerini, ama gönüllerinin onların yanında olduğunu belirtti.

Biçer, Muş'ta da diğer illerde olduğu gibi eylem yapan ailelerin sayısının her geçen gün artacağını ifade etti.

Aileler daha sonra terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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