Son dakika! Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
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Son dakika! Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı

09.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Son dakika! Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı

Son dakika haberine göre Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 464'üncü gününde devam ediyor.

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Necmettin için Diyarbakır'a gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken, oğlunun Yüksekova ilçesine gittiğini ve bir daha ondan haber alamadıklarını söyledi.

Evladını aradıklarını, HDP'lilerin, oğlunun kendilerinde olduğunu belirttiğini kaydeden Ötken, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kaçırdı, PKK'ya verdi. Oğlum dön, kardeşin senin yüzünden hasta oldu. Senin hasretini, acını çekiyor. Oğlum, neredeysen gel. Sen gelmeden gitmiyorum. Askere polise teslim ol."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Melek için oturma eyleminde yer alan anne Çiğdem Fırat da Kürtçe yaptığı konuşmada, kızına kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini belirtti.

"Kızım gelene kadar HDP'nin kapısından gitmiyorum." ifadesini kullanan Fırat, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Fırat, "Kaç yıldır senin peşindeyim, sen gelmeden eve gitmeyeceğim. Hepimiz seni bekliyoruz. Melek, beni görüyorsan Allah rızası için gel. Seni çok özlüyoruz. Seni kandırıyorlar. Diyorlar ki 'Devlet size işkence yapacak.' öyle bir şey yok. Bugünlerde 20'ye yakın çocuk geldi. Sen de gel annene." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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