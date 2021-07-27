Son dakika! Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
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Son dakika! Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Son dakika! Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 694'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Mustafa için evlat nöbeti tutan anne Ayşegül Biçer, eylem yaptığı süreçte defalarca tehdit ve hakarete maruz kaldığını, evinin kundaklandığını ancak geri adım atmadığını söyledi.

Biçer, evlat mücadelesinin her geçen gün daha da kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, anne ve babaların hakları olan evlatlarını istediğini belirtti.

"HDP aracılığıyla çocuklarımız kandırılıp, dağa götürülüyor. Sonuna kadar kararlıyız. Çünkü canımızı kaybetmişiz. Çocuğumu almadan HDP'nin önünden kalkmayacağım. Kararlılıkla, sonuna kadar eylemimi sürdüreceğim. Hiçbir şey beni yıldıramaz. Evladımı istiyorum ve geri kazanacağım." diyen Biçer, çok kararlı olduğunu aktardı.

Biçer, anne ve babalara destek çağrısında bulunarak, "Gelin evlatlarımızı kurtaralım. Hiçbir şey sizi korkutmasın. Biz başkaldırdık siz de başkaldırın. Gelin hakkınızı PKK ve HDP'den isteyin. Hep beraber kazanalım. Zafer hepimizin olsun." ifadelerini kullandı.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 7 yıldır çocuğuna hasret kaldığını ifade etti.

"Çocuğum HDP'liler tarafından kandırılarak dağa gönderildi." ifadesini kullanan Ödümlü, çocuğunu almadan eylemi bitirmeyeceğini kaydetti.

Ödümlü, "Terör örgütü PKK'da çözülme oldu ve sonu geldi. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. 50 yıl da olsa yine burada kalacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kararlıyız ve yeminliyiz." dedi.

Oğluna seslenen Ödümlü, "Oğlum gel, devlete teslim ol. Evine dön. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Sürekli buradayız. Bayramda bile eve gitmedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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