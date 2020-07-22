Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat hasretinin bayram öncesi sona ermesini istiyor
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Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat hasretinin bayram öncesi sona ermesini istiyor

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

22.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:01

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 324'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğlu Emrah'tan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

"Oğlum Emrah, kurban olurum gel artık, bak bayram geliyor"

Evladını HDP'den istediğini vurgulayan Panay, "Oğlum gelmeden buradan kalkmam. 9 yıldır haber yok. Oğlum Emrah, kurban olurum gel artık, bak bayram geliyor, jandarma ve polise teslim ol." dedi.

Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan evladını almak için eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını işaret ederek, "PKK'dan ve HDP'lilerden oğlumu istiyorum. Oğlumu getirsinler yeter artık. Kurban Bayramı'nda herkes yuvasında kurbanını kesecek. Bayram yaklaştı ama oğlumun olmadığı eve gitmek istemiyorum. Bu şekilde bayramın tadını alamıyoruz." ifadesini kullandı.

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Son dakika... Diyarbakır anneleri evlat hasretinin bayram öncesi sona ermesini istiyor

Kaynak: AA

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