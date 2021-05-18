Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri Mahallelerinde altyapı ve aydınlatma çalışmaları için 55 milyon liralık yatırım yapılacak.

Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri Mahallelerinde altyapı ve aydınlatma çalışmaları için 55 milyon liralık yatırım yapılacak.

Hizmet bölgesinde bu yıl rekor oranda bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefleyen Dicle Elektrik sadece Diyarbakır'da 350 milyon lira yatırım yapmayı ön görüyor. Şirket Diyarbakır'ın yeni yerleşim bölgesi merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri mahallelerinde altyapı ve aydınlatma çalışmaları için toplam 55 milyon liralık yatırım yapacak. Şebeke çalışmalarının ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. İlçede yeni bir aydınlatma şebekesi kurularak, iletim hatları yer altına alınarak direkler kaldırılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka'nın verdiği bilgiye göre, Diclekent, Mezopotamya ve Huzurevleri mahallelerinin bir kısmını içerisine alan Mahabat Bulvarı, Tekel Caddesi ve Musa Anter Caddesi arasında kalan kısımda elektrik şebekesi tamamen yer altına alınacak.

İl Müdürü Yaka, Diyarbakırlıların daha az etkilenmesi için çalışmaların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu tam kapanma sürecinde başladığını belirtti. Yaka, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir anlamda tam kapanmayı yatırım için fırsata çevirdik. 55 milyon liralık bu yatırım çalışmamız ile yatırım bölgemizde bulunan 20 bin abonemize eskisinden daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefliyoruz. Saha çalışmaları süren yatırım projesi ile bu bölge modern bir enerji alt yapısına kavuşacak. Ayrıca yeni alt yapıyı enerji talebinin önümüzdeki yıllarda göstereceği artışı karşılayacak şekilde kuracağız."

Bin 700 aydınlatma direği dikilecek

Yaka, havai hatların yeraltına alınarak dağıtım amaçlı kurulan elektrik direklerinin kaldırılacağını belirterek, yer altı şebekesi kurulurken cadde ve sokak aydınlatmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Yaka, "Bu yatırımla bölgemizde bin 700 aydınlatma direğinin montajını gerçekleştireceğiz. Bu sayede öncelikli hedeflerimiz arasında yer alan abone memnuniyetini de en üst noktaya taşımaya hedeflemekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Thodex'teki kripto paraların izi bulundu
Thodex'teki kripto paraların izi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Diyarbakır'a 55 milyon liralık aydınlatma yatırımı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:29:03. #1.14#

title