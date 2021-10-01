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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Selimiye'de hafızlık icazet törenine katıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Selimiye'de hafızlık icazet törenine katıldı

Son dakika gündem haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hafızlarımız sayesinde Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar korunmuş bir kitap olarak devam edecektir inşallah. Hafızların Kur'an'ı koruyan kimseler olması, onlar açısından en büyük lütuflardan birisidir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hafızlarımız sayesinde Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar korunmuş bir kitap olarak devam edecektir inşallah. Hafızların Kur'an'ı koruyan kimseler olması, onlar açısından en büyük lütuflardan birisidir." dedi.

Erbaş'ın katılımıyla Selimiye Camisi'nde hafızlık kursunu tamamlayan 48 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Erbaş, törende, hafızlığın yeryüzündeki en önemli unvanlardan biri olduğunu söyledi.

Hafızların önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın korunmasının birkaç yolundan birisi ezberlenmiş olmasıdır. Hafızlarımız sayesinde Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar korunmuş bir kitap olarak devam edecektir inşallah. Hafızların Kur'an'ı koruyan kimseler olması, onlar açısından en büyük lütuflardan birisidir. Yeryüzünde bir kula nasip olabilecek en büyük nimetlerden birisi Kur'an'ı ezberlemiş olması, hafız olmasıdır. Bu büyük nimet sizlere nasip oldu. Öyle büyük bir nimet ki yeryüzünde insanoğluna verilen her türlü unvandan daha büyük bir unvandır hafızlık unvanı."

Erbaş, hafız olmak kadar hafız yetiştirmenin de çok mübarek bir iş olduğunu anlattı.

"Hafız yetiştirmek çok hayırlı ve sevaplı bir iştir." diyen Erbaş, "Bugün burada bu yüce kubbenin altında en hayırlı insanlarla beraber olmak bize nasip oldu. Kur'an'ı öğrenen hafızlarımız burada, onlara Kur'an'ı öğreten hocalarımız burada. Önemli olan Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Kur'an-ı Kerim bunun için inmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler bir an önce öğrensinler, öğrenenler okusunlar, ezberlemeye hevesi olanlar hafız olsun. Ama hepimiz için en önemli husus hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamak." ifadelerini kullandı.

Erbaş ve törene katılan müftüler tarafından öğrencilere icazet belgeleri verildi, öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Törenin ardından Kur'an tilaveti ve mevlit programı gerçekleştirildi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Selimiye'de hafızlık icazet törenine katıldı - Haberler
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