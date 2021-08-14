Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek

Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 18 Ağustos'ta Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 18 Ağustos'ta Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek.

Nevşehir Müftülüğünden yapılan açıklamada, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 18 Ağustos'ta Prof. Dr. Erbaş'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan programın Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Etkinliğin, Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "16-22 Ağustos'ta Hacıbektaş ilçesinde yoğun etkinlikler yapılacağından dolayı programların çakışmaması için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 18 Ağustos'ta yapılacak program, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'ne alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Tanju Özcan Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 22:58:54. #1.15#

title