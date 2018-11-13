Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ziyaret Eleştirilerine Yanıt: Kul Hakkını İlhal Etmektir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu işe gerçekleştirdiği görüşme sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu söyleyerek, "Sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir" dedi.

Son günlerde Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle tepkileri üstüne çeken Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen 'Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı'nda konuştu.

"İNSANLIK OLARAK DİKKAT ETMELİYİZ"

Bütün alanda var olan ve en büyük hassasiyeti gerektirenin 'kul hakkı' olduğunu belirten Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir. Baştan bunu ifade etmiş olayım. Kişisel ihtiraslarla bireylerin ve toplumun geleceğine zarar vermek kul hakkını ihlal etmektir. Buna toplum, millet, insanlık olarak dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"KUL HAKKI VARDIR"

Erbaş, "Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir" ifadesini kullandı.