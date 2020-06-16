Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
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Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit'in, TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz" ifadesini kullandı.

16.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:41

Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'in, Türkiye'nin Pençe-Kartal Operasyonu'na dair ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Gheit tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesine yer verdi.

"PKK'NIN İŞLEDİĞİ SUÇLAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Ahmed Aboul Gheit'in, sadece Türkiye'yi değil Arap Birliği'nin üyesi Irak'ın egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünün mezalimini görmezden gelmesinin ibret verici olduğunu vurgulayan Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Evvelden beri, PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasını ve insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'i, terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve tutarlı bir söylem benimsemeye davet ediyoruz."

TÜRKİYE'NİN OPERASYONU ARAP BİRLİĞİ'Nİ RAHATSIZ ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde başlattığı "Pençe-Kartal Operasyonu" Arap Birliği'ni rahatsız etti.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz. İster Suriye, Libya ya da Irak'ta olsun, Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

Gece vakti başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edildi.

Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz

Kaynak: AA

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