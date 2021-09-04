Son dakika: Dışişleri Sözcüsünden, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
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Son dakika: Dışişleri Sözcüsünden, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Son dakika: Dışişleri Sözcüsünden, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ifade etti.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in bu sabah Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendik. Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: Dışişleri Sözcüsünden, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama - Haberler
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