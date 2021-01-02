Son Dakika | Dışişleri: Somali'deki terör saldırısında, 1'i Türk vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Dışişleri: Somali'deki terör saldırısında, 1'i Türk vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti

02.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:54
Son Dakika | Dışişleri: Somali'deki terör saldırısında, 1'i Türk vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik düzenlenen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik düzenlenen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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