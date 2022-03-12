Son Dakika | Dışişleri'nden Yemen'deki şehitlik anıtına saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de Sana Türk Şehitlik Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz" denildi.