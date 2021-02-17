Son dakika! Dışişleri'nden 'Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya ilişkin açıklama
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Son dakika! Dışişleri'nden 'Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya ilişkin açıklama

17.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:55
Son dakika! Dışişleri'nden 'Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya ilişkin açıklama

Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Rusya'nın Soçi kentinde yapılan 'Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya ilişkin, "Suriye'de artış gösteren ve masum insanların ölümüne yol açan terör eylemleri kınanmış;

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Rusya'nın Soçi kentinde yapılan 'Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'ya ilişkin, "Suriye'de artış gösteren ve masum insanların ölümüne yol açan terör eylemleri kınanmış; keza Suriye'nin kuzey doğusunda sivillere yönelik artan saldırılardan duyulan endişe dile getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 15'incisinin 16-17 Şubat'ta Soçi'de düzenlendiği bildirildi. Toplantıda, ağırlıklı olarak Anayasa Komitesi bağlamında siyasi süreçteki son durum ile İdlip ve Fırat'ın doğusundaki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Taraflar, Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilen beşinci turunu kapsamlı şekilde değerlendirmiş, Anayasa Komitesi'nin sürdürülebilir ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Suriyeli tarafların yanı sıra Komite üyeleri ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli temas halinde Komite'nin çalışmalarını desteklemeye yönelik kararlılıklarını teyit etmiştir" denildi.

'DUYULAN ENDİŞE DİLE GETİRİLDİ'Tarafların ayrıca, Komite'nin çalışmalarında ilerleme sağlanması ile anayasanın hazırlanması ve yazılması görevlerini yerine getirebilmesi için Usul Kuralları ve Temel Çalışma İlkeleri'ne uyulmasının önemini vurguladığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Komite çalışmalarının belirli bir çalışma planı ve metodoloji doğrultusunda yürütülmesi gerekliliği tarafımızdan güçlü bir şekilde ifade edilmiştir. Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedilmiş; terörle mücadele bahanesiyle sahada hayata geçirilmeye çalışılan fırsatçı gayrı-meşru girişimlerin kabul edilmez niteliğine dikkat çekilmiştir. Suriye'de artış gösteren ve masum insanların ölümüne yol açan terör eylemleri kınanmış; keza Suriye'nin kuzey doğusunda sivillere yönelik artan saldırılardan duyulan endişe dile getirilmiştir. İdlip'te ilgili mutabakatlar uyarınca sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılık taraflarca tekrarlanmıştır. Tarafımızca, ateşkes ihlallerinin ve sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasına dair beklentimiz vurgulanmıştır. Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da biraraya gelmiştir. Toplantıda, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar da ele alınmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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