Son dakika! Dışişleri'nden Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlar için paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Dışişleri'nden Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlar için paylaşım

Son dakika! Dışişleri'nden Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlar için paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatları anmak için bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatları anmak için bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Can Tanrıyar'a hakaret eden Seren Serengil için hapis istendi
Can Tanrıyar'a hakaret eden Seren Serengil için hapis istendi
SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'
SSB Başkanı Demir: "MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi"
Şarkıcı Günel'den olay açıklamalar!
Şarkıcı Günel'den olay açıklamalar!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Dışişleri'nden Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlar için paylaşım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:11:19. #1.16#

title